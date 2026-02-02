2月6日に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪。スキージャンプ女子でメダル獲得が期待される、丸山希選手が今季好調要因を明かしました。今季、ワールドカップ初優勝を含む6勝をあげ、 一躍オリンピックのメダル候補となった丸山選手。自身の飛躍について、「飛ぶことに対して、楽しんで夏からトレーニングできたのが大きいかなと思います。飛んでいくジャンプは飛び出したときに高さが違うので、『いけー！』ってなりますね。ふわ