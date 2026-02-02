2026年1月30日、韓国・中央日報によると、疾病管理庁は同日、インドで確認されたニパウイルス感染症と関連して、同国を訪問する韓国人に「感染予防に格別の注意をお願いする」と呼びかけた。インド保健当局は先ごろ、西ベンガル州で昨年12月以降、ニパウイルスの感染を2件確認したと発表している。感染者と接触した196名は現在まで症状が出ておらず、検査の結果、全員陰性だったという。新たな感染は現時点では報告されていない。