「セントポーリア賞」（１日、東京）スタートを決めて逃げ馬後位をがっちりと確保した３番人気のラストスマイル（牡３歳、美浦・本間）が、直線早め先頭から最後まで脚色は衰えず、後続を力強く振り切った。杉原は「追い切りでも状態の良さを感じていたので、このメンバーを相手に勝ち切ってくれたのは良かった。まだまだ良くなる馬だと思っていますし、無事にいってほしい」と将来性を高く評価した。本間師は「ここをクリア