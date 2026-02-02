「新馬戦」（１日、東京）３番人気のアスクイキゴミ（牡３歳、父ロードカナロア、母インピード、栗東・藤原）が、好位の外から手応えに余裕を持って抜け出し、着差以上の快勝でデビュー戦を飾った。西村淳は「調教に乗せてもらった時からいい馬だと思っていた。まだ精神的に子どもなところもあるが、その辺が解消していけば、上を目指しても大丈夫だと思う」と将来性を高く評価した。