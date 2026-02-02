昨年１１月に米ＢＣクラシックを制したフォーエバーヤングをたたえ、東京競馬場で「フォーエバーヤング関係者優勝記念セレモニー」が行われた。藤田晋オーナー、ノーザンファーム副代表・吉田俊介氏らが出席。矢作師は「僕なんかがＢＣクラシックを勝っていいのだろうかと。『本当に勝っちゃうんだ』と不思議な気持ちでした」と歴史的偉業を振り返った。現在は連覇が懸かるサウジＣ・Ｇ１（１４日・キングアブドゥルアジーズ）