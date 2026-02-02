タレントの本田紗来（18）が、都内で行われたABEMAオーディション番組『恋髪オーディション2025』の収録後取材に参加。姉の真凜（24）に勝手に髪の毛を切られた過去を明かした。【写真】前髪がカワイイ！笑顔でトークする本田紗来紗来は、幼稚園の頃の話として「前髪がなくて切りたいと思っていた」と回想。すると「姉の真凜が勝手にキッチンばさみでバッサリ切った」と明かした。前髪も後ろも切られたといい、「マネジャー