「シルクロードＳ・Ｇ３」（１日、京都）恩返しの逃走劇だ。果敢にハナを奪った１６番人気のフィオライア。「二の脚が速かったですね。行ってからは楽なペースでしたし、左に張り気味で走るのでちょうどいい所を走れました」と太宰。前半３Ｆを３４秒５のマイペースに落とし込み、直線は荒れた内を避けて鋭伸。終始外からプレッシャーをかけてきた１番人気ロードフォアエースを振り切ると、後続の追い上げも封じて歓喜のゴール