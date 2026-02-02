俳優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜後9：00）の第4話（2月2日放送）に森崎ウィンが出演。このたび、カリスマ感あふれる場面写真が解禁となった。【全身ショット】白衣で腕組み…元ヤンドクターを演じる橋本環奈本作はバリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が猛勉強の末にとなり医師となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快