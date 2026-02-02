超人の科学＜１＞フィギュアスケート日本代表のエースで今季限りで引退する坂本花織（シスメックス）の得意技は「唯一無二」といわれるダブルアクセル（２回転半ジャンプ）だ。なぜ得点が伸びるのか。ミラノ・コルティナ五輪でメダルの期待がかかるトップアスリートたちに科学の光を当て、強さの秘密に迫る。（科学部天沢正裕）突出２０２２年北京五輪のシングルで銅メダルを獲得した坂本は今大会、「銀以上」の成績を目指す