「新馬戦」（１日、京都）好位の外めでレースを進めた１番人気のティエラレイナ（牝３歳、父ナダル、母エルパンドール、栗東・四位）が、逃げ込みを図るテーオーパーセルをゴール前で鼻差かわしてＶ。岩田望は「返し馬からピリピリしていたのでゲートの中が心配でしたが、うまく出てくれました。４頭分外を回る形でしたけど、よく届いてくれましたね。次のテンションがどうかですが、このまま順調にいってくれれば」と振り返