日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長（６１）が読売新聞のインタビューに応じ、会長として迎える初の五輪となるミラノ・コルティナ大会を前に、選手たちへエールを送った。（聞き手・永井順子）「やっぱりスポーツはいいね、と期待して」――会長就任後の約７か月を振り返って。「国際オリンピック委員会のカースティ・コベントリー会長ら多くの方々と話ができて、いい期間だった。ここからが本格的なスタート。