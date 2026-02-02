「根岸Ｓ・Ｇ３」（１日、東京）今週もロード＆横山和のコンビが決めた−。６番人気のロードフォンスがゴール前で力強く抜け出して快勝。ＪＲＡでは初重賞タイトルをゲット、フェブラリーＳ（２２日・東京）の優先出走権を獲得した。鞍上の横山和は先週のプロキオンＳ（京都）のロードクロンヌに続き２週連続で重賞Ｖ。２着は１３番人気のバトルクライ、３着は４番人気のダノンフィーゴが入った。１番人気のインユアパレスは９