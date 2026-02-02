?お騒がせ女子プロレスラー?ことウナギ・サヤカ（３９）が、大物たちにラブコールだ！昨年８月から７か月連続で自主興行を開催するウナギは、最終戦となった１日の後楽園大会を完走。次戦に向け、とんでもない計画をぶち上げた。メインでアジャコングにＫＯされたウナギだが、トリプルヘッダーを完走。過酷な７か月間を「絶対に団体に負けたくないっていう思いでやってきた」と振り返った。自身が社長を務める株式会社ウナギ