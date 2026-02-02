もってこいの舞台だ──。ソフトバンクの小久保裕紀監督（５４）が春季キャンプ初日となった１日に２３、２３日に行われるＷＢＣ日本代表との強化試合（宮崎）に言及。投手陣では先発ローテーション争いを演じる選手を当てる構想を明かし、筆頭候補に前田悠伍投手（２０）の名前を挙げた。指揮官は野手では山川、柳田、今宮といった主力組を出場させることを明言し「本来は宮崎では（試合に出場させない）と思っていたけど、国