フジテレビ系では、ひとり芸No.1決定戦『R-1グランプリ2026』(3月21日18:30〜)の直後に、今年も『ENGEIグランドスラム』(21:00〜)を生放送する。(左から)『R-1グランプリ2026』『ENGEIグランドスラム』『R-1グランプリ2026』は、2002年より開催している史上最大の“ピン芸日本一決定戦”。昨年はR-1史上最短となる芸歴3年目(当時)の友田オレが優勝し、経験ある芸人と勢いのある若手の対比が注目を集めた。今大会には、史上最多の61