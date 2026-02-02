スノーボード・ハーフパイプ男子の平野流佳（るか、２３）＝ＩＮＰＥＸ＝は、前回２０２２年北京大会の３本の試技で転倒した悔しさを胸に、２度目の五輪舞台に立つ。大阪・太成学院大時代の同級生でプロ野球・千葉ロッテから７位指名を受けて入団した田中大聖（やまと）投手（２４）からは「活躍をどこからでも見ている」と直球エールをもらった。北京大会の平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝に続く同種目の日本勢２人目