◆第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都競馬場・芝１２００メートル、良） 京都の第３１回シルクロードＳ・Ｇ３は、３月３日に定年で厩舎解散する西園正都調教師（７０）＝栗東＝が管理する１６番人気のフィオライア（太宰）が押し切って３連単２４３万円超を呼ぶ激走。ＷＩＮ５は的中ゼロでキャリオーバーとなった。根性で粘り切った。フィオライアは２番手から直線に向くと、猛然とラストスパート。全力を振り絞