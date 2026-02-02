◆第４０回根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京競馬場・ダート１４００メートル、良）２月最初の２重賞はともに大荒れ決着―。第４０回根岸Ｓ・Ｇ３は１日、東京競馬場で争われ、６番人気のロードフォンス（横山和）が直線で抜け出して快勝。２着に１３番人気が突っ込み、３連単１６６万円超の波乱劇。ＷＩＮ５は的中ゼロでキャリオーバーとなった。力強い走りで突き抜けた。ロードフォンスはラスト２００メートル手前で進路が空くと