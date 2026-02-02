巨人の宮崎春季キャンプがスタートしました。３年契約最終年を迎えた阿部慎之助監督の下、リーグＶ奪回へ初日から活気あふれた練習を見せてくれました。本紙公式YouTube「報知プロ野球チャンネル」では宮崎、沖縄での１か月に密着。日々の取材からグラウンド内外の情報をお届けします。＊＊＊＊＊＊プロ野球の解説者やＯＢがあいさつに訪れ、マスコミも多数集結する。巨人キャンプ初日の風物詩だ。そんな中、チーム