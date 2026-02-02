巨人は１日、宮崎での春季キャンプをスタートした。ドラフト２位の田和廉投手（２２）＝早大＝は初日からブルペン入り。座った捕手に変化球を交えて５２球を投じた。初日を終えた田和は「まず初日にこうやってブルペンに入れたのは本当に良かったですし、ここからアピールしていく、していかなければならない立場なので。ブルペンやほかの実戦が入ってくると思うので、そういうところでしっかり自分の持ち味を活かして、成績、成