ノルディックスキーW杯ジャンプの男子個人第20戦に出場した二階堂蓮＝1日、ビリンゲン（AP＝共同）【ビリンゲン（ドイツ）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは1日、ドイツのビリンゲンで男子個人第20戦（ヒルサイズ＝HS147メートル）が行われ、ミラノ・コルティナ冬季五輪代表の二階堂蓮（日本ビール）が142メートル、152.5メートルの合計261.3点で2戦連続の2位となった。今季7度目の表彰台。小林陵侑（