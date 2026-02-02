ドジャースの大谷翔平選手が日本時間1日、「ドジャースファンフェスト2026」に出席。トークショーで父親としての一面を明かしました。今オフについて「ゆっくりと今シーズンを振り返ることができたし、ゆっくりと過ごせました」と話した大谷選手。昨年4月に誕生を発表した娘については「日に日に成長していくので、それが毎日楽しみで、楽しかったです」と父親として娘の成長を喜びます。父親としての長所と短所について問われると