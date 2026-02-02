山田哲人がキャンプ初日から三塁の守備に就いた(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnextヤクルトは2月1日、沖縄・浦添で春季キャンプがスタート。プロ16年目となる山田哲人は、この日の投内連係やノックで、これまでの二塁ではなく三塁のポジションに就いた。【動画】キャプテンのスーパープレー！山田哲人がダイビングキャッチ山田はキャンプを初日を迎え「ワクワクした気持ちとやってやるぞという気持ちと、いろいろな感情で今日来まし