横浜のエースとして注目される織田(C)産経新聞社衝撃の一報が日本球界に流れた。現地時間1月30日、各国球界の移籍情報に詳しい米メディア『Al Bat』は、ワールドシリーズ連覇中の“銀河系軍団”ドジャースが、横浜高校の織田翔希の獲得に関心を示していると伝えた。【画像・高校生編】押さえておきたい「ドラフトの目玉」たちを厳選！注目選手の写真＆寸評を一挙紹介まさにエポックメーキングな動向だ。中学時代から才覚が注