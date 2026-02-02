巨人の大勢投手（２６）が１日、キャンプ初日からＷＢＣ使用球でブルペン入りし、試行錯誤していたフォークに手応えを得た。捕手・岸田を座らせて１０球を投じ「思い描いているようなフォークになってきたので、そのいい兆しになったんじゃないかなと思います」とうなずいた。ストンと落ちたフォークに、岸田も「いいね！」と笑みを浮かべた。侍ジャパンに選出され、ＷＢＣ球で投球を重ねてきたが「フォークが滑る」と縫い目を