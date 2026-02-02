メッツのフアン・ソト外野手（２７）が、ドミニカ共和国代表として３月のＷＢＣに参加することが、１日（日本時間２日）、正式に決まった。ＸのＭＬＢ公式アカウントが「フアン・ソトが、ドミニカ共和国チームに戻ってくる。２０２３年大会では２本の本塁打を放っている」と、代表ユニホーム姿の写真を添えて伝えた。ソトは昨シーズン中に「健康体であったなら、１００％出場したい」と意思表明しており、２大会連続２度目の参