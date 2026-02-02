キャンプインと同時に23歳の誕生日を迎えた中日・金丸が、2年目で自身初の開幕投手へ名乗りを上げた。「もちろん狙っています。任せてもらえるようなアピールをして状態をつくってシーズンを迎えたいです」“今永塾”の成果が凝縮された圧巻のブルペン投球だった。直球のみ31球が進化の象徴。並んでブルペン投球したドラフト1位・中西（青学大）に「吹き上がるような軌道でした」と感嘆させた。オフにカブス・今永と合同自