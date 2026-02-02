【野村謙二郎視点】平川の打撃練習を初めてじっくり見た。走攻守の三拍子そろうスケールの大きいスイッチヒッター。聞くところによると、もともと右打ち。後に左打ちに取り組んだようだが、見たところスイングは左の方がきれいだ。ただ、左で打ちにいく時に気になったことが一つある。軸足の左膝が折れること。右ではこの動きがなく、右膝は折れない。左打席の方がシャープで飛距離も出るとみるが、バットに当てにいこうとす