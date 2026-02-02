侍ジャパンに選出された中日の高橋宏がブルペン入りし、順調な調整ぶりをアピールした。「状態もいいですし、いいスタートが切れたと思います」。ピッチクロックを設置し、MLB球を使用して直球にスプリットなどを交えつつ約40球を投げ込んだ。14日から始まる侍ジャパンの宮崎合宿を見据え、「このままいい状態をキープして、やっていきたい」と意気込んだ。