俳優の七瀬ななが、2日発売の『週刊プレイボーイ』7号（集英社）の表紙&巻頭グラビア&DVDに登場する。【写真】タイトニットで圧巻ボディラインを披露した七瀬なな七瀬は、2000年1月27日生まれ、福井県出身。「日本レースクイーン大賞（現レースアンバサダーアワード）2022」新人部門グランプリを獲得するなど話題をあつめ、現在は縦型ショート動画に多数出演し、俳優として活動中。そんな七瀬が『週プレ』表紙に登場