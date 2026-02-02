ウクライナの戦闘終結に向けたアメリカとウクライナ、ロシアの代表団による三者協議について、ゼレンスキー大統領は今月4日と5日に開かれると明らかにしました。アメリカとウクライナ、ロシアの代表団による三者協議は先月に続き1日にも行われる予定でしたが、ゼレンスキー大統領は1日、SNSで今月4日と5日に開かれることを明らかにしました。開催地は前回と同じくUAE=アラブ首長国連邦の首都アブダビの予定で、ゼレンスキー氏は「