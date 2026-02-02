ドジャースの大谷翔平選手が日本時間2月1日、「ドジャースファンフェスタ2026」に出席。トークショーで今季の目標を語りました。大谷選手は昨季、球団記録で自身最多の55本塁打を放ち、102打点、打率.282で20盗塁を記録。シーズン途中からは投手として復帰し、14試合で1勝1敗、防御率2.87をマーク。自身4度目のMVPを獲得しました。今季は本格的に二刀流復帰が期待される中 自身の目標について「（これまでの成績を）混ぜれたら一番