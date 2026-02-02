2025年、中国は農村および辺ぴな地域における新型インフラ整備を加速させ、全国すべての郷・鎮と行政村（農村の最末端行政単位）の95％で5Gネットワークの整備を実現しました。これは、農業・農村の現代化と農村の全面的な振興に向けた強固な基盤となっています。データによると、中国の農村部におけるブロードバンド接続利用者数は2億世帯を超えており、農村部でのインターネット普及率は69％以上に達しています。また、全国の小