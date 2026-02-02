トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は1日、イランと核問題解決に向けた合意に至ることを「期待している」と述べた。「世界最強の艦船を派遣しており、数日中に（イランに）接近する」とし、軍事圧力をさらに強めた。南部フロリダ州の私邸で記者団に語った。イランの最高指導者ハメネイ師は1日、米軍の対イラン軍事行動は中東の地域紛争に発展すると警告。これに対し、トランプ氏は「もし合