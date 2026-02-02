子どもたちの笑顔に支えられながら人形劇を続けてきたもりさん（右端）ら＝１月１８日、梶ケ谷こども文化センター川崎市高津区を中心に活動する「にこにこあおむし人形劇団」が今年、結成１５年を迎える。子どもが通う幼稚園などで出会った８人の“ママ友”がメンバー。地域で笑顔の輪を広げようと、手作りの人形に命を吹き込み、子どもたちに笑顔を届けてきた。モットーは「くだらないことを、とにかく楽しむ」。メンバーは「何