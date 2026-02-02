強風を切り裂いて持ち味の長打力を示した。巨人・荒巻悠内野手（２３）がフリー打撃で４２スイング中５本のサク越えを披露。３連発と２連発を見せ、「初日にしてはだいぶ良かったですね。思ったより飛んでるなぁと思いました」と充実の表情を浮かべた。打撃練習中は左打者に不利な右翼から左翼方向への風が吹いていたが、「自分でもびっくりしました」と９スイング目に右中間席へ放り込んだ。そして右翼席、左翼ポールへと３連