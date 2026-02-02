ＴＢＳの篠原梨菜アナウンサー、南後杏子アナウンサーが２日、レギュラーを務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）を欠席した。総合司会を務める安住紳一郎アナが「篠原さんと南後さんはきょうはお休みです」と伝えた。理由は述べなかった。篠原アナは人気コーナー「早朝グルメ」で生放送での実食リポーターを務めている。