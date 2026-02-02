◎チームで唯一、侍ジャパン入りした巨人・大勢はキャンプの意気込みを聞かれると「ジャイアンツの選手と一緒に沖縄行けなくて寂しいんで、一日一日をしっかりかみしめながらやりたい」。あふれるチーム愛を語ってくれました。◎昨季で選手会長を終えたソフトバンク・周東は、これまでとの違いを聞かれ「昨日、小久保監督にバスの中で（壇上あいさつで）“しゃべることないから顔がスッキリしてるな”と言われたぐらい。特にあ