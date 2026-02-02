長嶋さんのプロ生活とともに、巨人の宮崎キャンプは歴史を重ねてきた。本格的な春季キャンプ地となったのは長嶋さんの入団2年目の59年から。王貞治（現ソフトバンク球団会長）の入団1年目だった。当時は夜行列車で宮崎入り。球場も現在の「サンマリン宮崎」ではなく、宮崎駅にほど近い「宮崎県営球場」で22年に閉鎖された。監督時代の98年2月、宮崎キャンプ40周年記念イベントに出席し「僕にとっての節目、節目が宮崎。風