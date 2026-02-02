LDH所属アーティストがグループとして新たな夢を目指し、不退転の覚悟で進む道（One Way Road）に密着するエンターテインメントドキュメンタリー番組『Rising Sun ～後戻りはしないOne Way Road～』。 ©ABCテレビ 2月2日（月）放送回のFANTASTICS編第2回では、ボーカルの八木勇征にフォーカスを当てる。八木勇征は2017年、倍率1万超のオーディションを勝ち抜き、も