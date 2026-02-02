日本ハムは初実戦として紅白戦を2軍キャンプ地・国頭で実施。両先発は育成の松岡、松本で若手のアピールが期待される。ソフトバンクは新加入した徐若熙（シュー・ルオシー）が初ブルペンを予定。WBCで侍ジャパンと対戦する台湾代表に選ばれている。ヤクルトは侍ジャパン野手最年長・中村悠に注目。レギュラー白紙の中で内野の守備位置も必見だ。阪神はシートノックで選手が日々ポジションを替える。オリックスは開幕投手