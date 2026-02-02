【プレミアリーグ第24節】(Tottenham Hotspur Stadium)トッテナム 2-2(前半0-2)マンチェスター・C<得点者>[ト]ドミニク・ソランケ2(53分、70分)[マ]ラヤン・シェルキ(11分)、アントワーヌ・セメニョ(44分)<警告>[ト]イブ・ビスマ(11分)、シャビ・シモンズ(38分)、ドミニク・ソランケ(48分)[マ]アブドゥコディル・フサノフ(21分)、ロドリ(45分+3)、ニコ・ゴンザレス(90分+8)、ジョゼップ・グアルディオラ(58分)観衆:61,