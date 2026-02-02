プロ野球の12球団は1日、宮崎、沖縄両県で一斉にキャンプイン。15年以来11年ぶりの日曜日スタートに、多くのファンが詰めかけた。巻き返しを期すヤクルト・山田哲人内野手（33）は、守備練習で初めて三塁に入り、プロ16年目のスタートを切った。今季から指揮を執る池山隆寛監督（60）は現役時代に遊撃から三塁へ転向した97年に日本一に貢献。背番号1の後継者のコンバートで復活を後押しする。景色も一塁への角度も違う。背番号