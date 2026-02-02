ヤクルトのドラフト1位・松下（法大）が、期待通りの打撃を見せた。フリー打撃で28スイング中5本の柵越え。池山監督が熱視線を送る中で、力強いスイングを披露し「初日だったので、青木（宣親GM）さんからもちょっとセーブしていけと言われていたんですけど、思っていたよりは振っちゃった。でもよかったかな」と笑顔を見せた。「ブンブン丸」をうならせた。「さすがドラフト1位」と評価。むやみに振るのではなく、冷静にボー