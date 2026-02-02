巨人は1日、宮崎春季キャンプで臨時コーチを務める球団OBの松井秀喜氏（51）が、10日から12日に指導すると発表した。24年以来、2年ぶり5度目となる古巣での臨時コーチ（キャンプ地訪問は6度目）。阿部監督は若手に「勇気を振り絞ってどんどん質問したら、ためになることを言ってくれるはず」と質問攻めを求めていた。松井氏は14日からの侍ジャパンの宮崎事前合宿も訪れる予定となっている。