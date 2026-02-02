◇スポニチ後援別府大分毎日マラソン（2026年2月1日大分市高崎山うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）今年の箱根駅伝5区で区間新記録を出して総合3連覇に貢献した青学大4年の黒田朝日（21）は2度目のマラソンで2時間7分3秒で3位に入った。吉田祐也（28＝GMOインターネットグループ）が2時間6分59秒で日本人トップの2位。7位まで日本勢6人は日本陸連が定める条件を満たし、28年ロサンゼルス五輪の代表選考会「マラソングラ