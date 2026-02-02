西武のドラフト1位・小島（明大）がブルペンで左腕・隅田の投球を約30球、受けた。後ろにそらす場面もあり「緊張しました。アマとはレベルが違う。守備練習もレベル高かった」と引き締めた。打撃練習では「打てる捕手」の触れ込み通りに柵越え2発を放って首脳陣にアピール。「一流の投手から打ったり、しっかり守れる選手を目指して頑張っていきたい」と初々しかった。