巨人OB会長の中畑清氏（スポニチ本紙評論家）がサンマリン宮崎とひむかスタジアムを訪れ阿部監督、石井2軍監督を激励。宮崎で評判のスイーツ「ぼうちーず」を差し入れた。球場前広場で行われたトークショーでは「阿部監督3年目。しっかり応援して盛り上げてください」とファンに呼びかけた。