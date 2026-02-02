日曜京都メインはクラシックへの登竜門「第66回きさらぎ賞」。今年も逸材が集うが、注目は24年セレクトセールで5億9000万円（税抜き）の高値で取引されたエムズビギンだ。今回と同じ京都芝1800メートルのデビュー戦は差し届かず2着に敗れたが、舞台を東京に移した2戦目は2馬身半差で快勝。素質馬の宝庫・友道厩舎から大物誕生を予感させる。皐月賞、ダービーを狙うためにも敢然突破が使命。帰厩後の稽古では破格の時計で動き、