「横一線」の巨人キャンプが始まった。午前中の守備練習に続き、ロングティーを初日から導入。時差ボケの体調面を考慮し外国人選手は加わらなかったが、阿部監督は「全員フラット、白紙だと言ったので、みんなやりましょうと」と37歳の坂本や36歳の丸を含めた野手が200球以上を打ち込んだ。また、指揮官はキャンプ地の宮崎県総合運動公園内で開催中の「長嶋茂雄追悼展示」を見学。長嶋さんの次女・三奈さんの厚意でスーツ